» تفاصيل إلقاء طالبة نفسها من الدور الثالث

15 يناير 2019 - 08:19 م

ألقت طالبة بمعهد بساط الأزهري بمركز طلخا، اليوم الثلاثاء، بنفسها من الدور الثالث عقب انتهاء وقت الامتحان، مما تسبب في إصابتها بكسور وكدمات وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، بسقوط طالبة من الدور الثالث بمعهد بساط الأزهري دائرة المركز.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة الطالبة «مروة. م. ا» بالصف الثاني الثانوي وتم نقلها إلى مستشفى طلخا المركزي، وبالكشف الطبى تبين إصابتها بكسور مضاعفة بالقدمين، وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لإجراء جراحة عاجلة .

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن الطالبة تعاني من اضطرابات نفسية، وأنها تتلقي علاجا منتظما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.