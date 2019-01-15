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ماكرون يزور بغداد قريباً لتأكيد دعم العراق

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كشف وزير خارجية فرنسا، جان إيف لورديان، عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد لتأكيد الدعم وتطوير علاقات الصداقة والتعاون والشراكة القائمة بين البلدين.

وقال لودريان خلال لقائه، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في بغداد "جئنا لنعلن دعمنا الكامل للعراق ولحكومته ولنعبر عن إرادة فرنسا توسيع العلاقات مع العراق، ولنواصل وقوفنا إلى جانب العراق في البناء بعد موقفنا المساند في هزيمة داعش ودعم القوات العراقية".

وأضاف "العراق أصبح لاعبًا أساسيًّا في الاستقرار، وسياسته قائمة على الايتعاد عن الصراعات وحفظ سيادته وقراره الوطني، وفرنسا ستمضي قدمًا في علاقات الشراكة والتعاون مع العراق ودعم الحكومة العراقية التي تقود العراق بنجاح".

من جانبه، أكد عبد المهدي أن فرنسا بلد صديق للعراق والعلاقات معها مهمة جدًّا لمكانتها ودورها القوي والمتميز.

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