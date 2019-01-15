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مدبولي: مهلة 3 أشهر لإتمام تنفيذ "الروبيكي للجلود"

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أمهل مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المسؤولين عن تنفيذ مشروع مدينة الجلود بالروبيكي 3 أشهر لإتمام تنفيذ المشروع بالكامل.
وقال مدبولي، خلال جولة تفقدية بالمشروع،  مخاطباً المسؤولين "تنقلوا كلكم مكاتبكم في الموقع، عاوز 24 ساعة عمل، وتباتوا هنا، ولو محصلش كله هيمشي".
وأضاف "سأرسل فريق متابعة للمشروع ليلاً وسأتلقى تقارير دورية في هذا الشأن".
وتستهدف الحكومة تنفيذ مدينة الروبيكي من أجل جذبا أكبر لصناعة الجلود المحلية وتشجيع انتقال المدابغ القائمة بمنطقة مجرى العيون إليها.
وتمتد على مساحة إجمالية نحو 1629 فدانا

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