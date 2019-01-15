  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:20 م
بحث متقدم
رونالدو

صورة «رونالدو» مع رجل شرطة سعودي تهز «السوشيال ميديا»

مجلس النواب

مقترح برلماني: المرافق العامة بـ «المجان» للفقراء لمدة عام

أحمد الطيب

الطيب: استبعادنا من "الأحوال الشخصية" عبث

صورة أرشيفية

مطالبة بغلق «السوشيال ميديا» ساعةً يوميًا.. هل تستجيب الدولة؟

عبد الناصر

في الذكري 101 لميلاده.. 5مواقف إنسانية لا تنسى لـ«عبدالناصر»

فيديو الحضن

شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي ينقذان «طالبي الحضن»

الأرصاد

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

الملك سلمان

عقوبات ورسالة عاجلة.. الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي

طريق الإسماعيلية.. هنا سوق البودرة الحرام

مكرم محمد أحمد

منع رئيس الزمالك من الظهور الإعلامي شهرين

«المشاط»: نهدف لتشغيل فرد من كل أسرة بالسياحة

الحياة السياسية

رانيا المشاط
السياحة

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

مصر والجزائر تدينان محاولة الانقلاب بالغابون

#

انفجار أسطوانة غاز وإصابة 4 من أسرة واحدة بشبرا

#

"المشاط" تزف بشرى للفنادق متعثرة سداد الضرائب

#

الهواري: قانون الأحوال الشخصية ينظم العلاقة خلف الأبواب المغلقة


حددت رانيا المشاط وزيرة السياحة، الهدف من "برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة"، وقالت إنه يسعي إلى "الوصول لتوظيف فرد واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به".

وخلال اجتماع المشاط، أمس، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أوضحت أن تحقيق هدف خطة إصلاح القطاع سيتم "من خلال محور مؤسسي يعتمد على تأهيل الكوادر المتميزة من شباب العاملين بوزارة السياحة، وكذلك تطوير الإطار التشريعي، وإعادة صياغة علاقات التعاون مع المؤسسات الدولية، وكذلك تطوير منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية، وزيادة القدرة التنافسية لمصر من خلال مشروعات التعاون الدولية في مجال البنية السياحية التحتية."

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة: عباس لم يطلب عضوية كاملة لفلسطين
» السعودية تشكل لجنة فريدة من نوعها لحسم مسألة نسوية
» بالصور.. يوفنتوس يختتم مرانه استعدادًا لـ«ميلان»
» تفاصيل إلقاء طالبة نفسها من الدور الثالث
» امتيازات اقتصادية إيرانية للتقارب مع العراق
» كويتية تطلب اللجوء لأمريكا: لم أحتمل هذا المجتمع
» إصابة 4 أشخاص في حادث مروري على الصحراوى
» رسميًا.. غياب هاري كين 6 أسابيع
» السعودية: تنفيذ الإعدام في مصر تعزيرًا
» مصر تسلم فلسطين رئاسة أكبر مجموعة تفاوضية في الأمم المتحدة
» السيطرة على مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات