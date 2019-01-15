«المشاط»: نهدف لتشغيل فرد من كل أسرة بالسياحة

15 يناير 2019 - 08:14 م



حددت رانيا المشاط وزيرة السياحة، الهدف من "برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة"، وقالت إنه يسعي إلى "الوصول لتوظيف فرد واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به".



وخلال اجتماع المشاط، أمس، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أوضحت أن تحقيق هدف خطة إصلاح القطاع سيتم "من خلال محور مؤسسي يعتمد على تأهيل الكوادر المتميزة من شباب العاملين بوزارة السياحة، وكذلك تطوير الإطار التشريعي، وإعادة صياغة علاقات التعاون مع المؤسسات الدولية، وكذلك تطوير منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية، وزيادة القدرة التنافسية لمصر من خلال مشروعات التعاون الدولية في مجال البنية السياحية التحتية."

