» امتيازات اقتصادية إيرانية للتقارب مع العراق

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أعطت الحكومة الإيرانية،، نظيرتها العراقية امتيازات كبيرة في مجال إلغاء تأشيرات دخول إيران وإقامة مناطق صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين.
وقال محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، خلال حضوره الملتقى الاقتصادي (العراقي – الإيراني) في بغداد "نحن على استعداد من اليوم لإلغاء التأشيرات لكل العراقيين لدخول إيران، وتصفير التعريفات بين البلدين وتجهيز الحدود، بما يمكنه من زيادة المبادلات التجارية وإقامة مناطق صناعية مشتركة وإنتاج سلع للعراق، وأيضًا الاستيراد منه".
وأضاف "نحن على استعداد للتعاون في مجال استخراج النفط من الحقول المشتركة وخلق ظروف تعاون ناجحة بين قطاعي رجال الأعمال في البلدين".

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