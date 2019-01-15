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رفض دفع النفقة فقتله شقيق طليقته

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سداد

شقيقته

قُتل تاجر على يد شقيق طليقته بعد اندلاع مشاجرة بينهما لامتناعه عن سداد النفقة لها، وباشرت نيابة الأربعين التحقيق برئاسة أحمد مصطفى، رئيس النيابة الجزئية تحت إشراف المستشار هادي عزب المحامي العام لنيابات السويس.

وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الأربعين يفيد، مقتل «ه. ز- 35 سنة»، أمام محل ملابس يمتلكه الضحية، وشكل اللواء خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائي والعميد عصام حافظ رئيس المباحث الجنائية فريق بحث ضم المقدم على جابر رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين.

ودلت تحريات المباحث والشهود العيان، أن وراء الجريمة «م. م» عامل بتوكيل سيارات، شقيق زوجة المجني عليه حيث انتقل إليه لمطالبته بنفقة شقيقته إلا أن الضحية رفض منحه النفقة، حيث أقدم على قتله عقد اندلاع مشادة حادة بينهما لرفضه، وتطورت إلى قيام المتهم بإخراج سكين مطبخ كانت بحوزته وسدد طعنه نافذة في صدر زوج شقيقته ما أدى إلى مقتله.


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