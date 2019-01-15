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"سيمنس" الألمانية تتعاون مع دبي في تقنيات الطاقة

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وقعت إمارة دبي اتفاقية مع شركة "سيمنس" الألمانية للتعاون في مجالات البحوث والتطوير في المجالات التقنية المتعلقة بقطاع الطاقة.
وتقضي الاتفاقية بأن يتعاون الطرفان في مجالات البحوث والتطوير في قطاع الطاقة، بما في ذلك الشبكات الذكية ودمج مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الموزعة في شبكة الكهرباء.
وقال سعيد الطاير، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "يأتي توقيع الاتفاقية بين الهيئة وشركة سيمنس العالمية ضمن العلاقة الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من 30 عامًا".
من جهته، قال سيرسدورفر وديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس (الشرق الأوسط) "تتشارك كل من سيمنس وهيئة كهرباء ومياه دبي الالتزام بتعزيز الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة في دولة الإمارات".

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