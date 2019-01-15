الإنتاج الصناعي يسجل أكبر هبوط بمنطقة اليورو خلال 3 سنوات

15 يناير 2019 - 08:08 م



أظهرت بيانات رسمية، تراجع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو، في نوفمبر، أكثر من المتوقع؛ مما يؤكد سلسلة من البيانات الضعيفة في دول المنطقة لتتفاقم المخاوف بشأن النمو في الربع الأخير من العام الماضي.

وقدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن الإنتاج الصناعي في الدول 19 التي تستخدم اليورو تراجع 1.7% في نوفمبر عن الشهر السابق، بعد زيادة 0.1% في أكتوبر وانخفاض 0.6% في سبتمبر.

وعلي أساس سنوي تراجع الإنتاج الصناعي 3.3% في نوفمبر.

ورغم أن البيانات الضعيفة جاءت أسوأ من التوقعات فإنها لم تكن مفاجئة في أعقاب صدور قراءات سلبية للاقتصادات الرئيسية في المنطقة في الأيام الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة الأسبوع الماضي تراجع الإنتاج الصناعي لألمانيا -أكبر اقتصاد في المنطقة- 1.9% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق مقابل توقعات سابقة لزيادة 0.3%.

