  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:21 م
بحث متقدم
رونالدو

صورة «رونالدو» مع رجل شرطة سعودي تهز «السوشيال ميديا»

مجلس النواب

مقترح برلماني: المرافق العامة بـ «المجان» للفقراء لمدة عام

أحمد الطيب

الطيب: استبعادنا من "الأحوال الشخصية" عبث

صورة أرشيفية

مطالبة بغلق «السوشيال ميديا» ساعةً يوميًا.. هل تستجيب الدولة؟

عبد الناصر

في الذكري 101 لميلاده.. 5مواقف إنسانية لا تنسى لـ«عبدالناصر»

فيديو الحضن

شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي ينقذان «طالبي الحضن»

الأرصاد

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

الملك سلمان

عقوبات ورسالة عاجلة.. الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي

طريق الإسماعيلية.. هنا سوق البودرة الحرام

مكرم محمد أحمد

منع رئيس الزمالك من الظهور الإعلامي شهرين

الإنتاج الصناعي يسجل أكبر هبوط بمنطقة اليورو خلال 3 سنوات

عرب وعالم

اليورو
اليورو

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

انطلاق فعاليات أول معرض عقاري بمدينة أكتوبر

#

هيكل: قنوات الدجل والشعوذة ليس لها علاقة بمدينة الإنتاج

#

6 تريليونات دولار ميزانية 5 مصارف..تعرف عليها؟

#

سيدة تطعن طفلها بقصد تأديبه بالإسكندرية


أظهرت بيانات رسمية،  تراجع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو، في نوفمبر، أكثر من المتوقع؛ مما يؤكد سلسلة من البيانات الضعيفة في دول المنطقة لتتفاقم المخاوف بشأن النمو في الربع الأخير من العام الماضي.
وقدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن الإنتاج الصناعي في الدول 19 التي تستخدم اليورو  تراجع 1.7% في نوفمبر عن الشهر السابق، بعد زيادة 0.1% في أكتوبر وانخفاض 0.6% في سبتمبر.
وعلي أساس سنوي تراجع الإنتاج الصناعي 3.3% في نوفمبر.
ورغم أن البيانات الضعيفة جاءت أسوأ من التوقعات فإنها لم تكن مفاجئة في أعقاب صدور قراءات سلبية للاقتصادات الرئيسية في المنطقة في الأيام الماضية.
وأظهرت بيانات صادرة الأسبوع الماضي تراجع الإنتاج الصناعي لألمانيا -أكبر اقتصاد في المنطقة- 1.9% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق مقابل توقعات سابقة لزيادة 0.3%.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة: عباس لم يطلب عضوية كاملة لفلسطين
» السعودية تشكل لجنة فريدة من نوعها لحسم مسألة نسوية
» بالصور.. يوفنتوس يختتم مرانه استعدادًا لـ«ميلان»
» تفاصيل إلقاء طالبة نفسها من الدور الثالث
» امتيازات اقتصادية إيرانية للتقارب مع العراق
» كويتية تطلب اللجوء لأمريكا: لم أحتمل هذا المجتمع
» إصابة 4 أشخاص في حادث مروري على الصحراوى
» رسميًا.. غياب هاري كين 6 أسابيع
» السعودية: تنفيذ الإعدام في مصر تعزيرًا
» مصر تسلم فلسطين رئاسة أكبر مجموعة تفاوضية في الأمم المتحدة
» السيطرة على مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات