  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:21 م
بحث متقدم
صورة أرشيفية

مطالبة بغلق «السوشيال ميديا» ساعةً يوميًا.. هل تستجيب الدولة؟

عبد الناصر

في الذكري 101 لميلاده.. 5مواقف إنسانية لا تنسى لـ«عبدالناصر»

فيديو الحضن

شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي ينقذان «طالبي الحضن»

سامح عاشور

«عاشور»: اخترنا أن نكون بجوار«الأسد» ضد تركيا وقطر

الأرصاد

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي

طريق الإسماعيلية.. هنا سوق البودرة الحرام

مكرم محمد أحمد

منع رئيس الزمالك من الظهور الإعلامي شهرين

جيفري آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة

إشادة بريطانية ببرنامج مصر الاقتصادي

الملك سلمان

عقوبات ورسالة عاجلة.. الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

علاء عابد

العمل مجانًا في المشاريع القومية بديلًا للحبس الاحتياطي

غدا محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" بالكسب غير المشروع

مال وأعمال

تاجيل
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدا.. محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق "

#

غدا.. محاكمة 3 متهمين في رشوة البترول

#

غدا.. محاكمة ضابط ونجل عضو بالبرلمان بـ"قتل الطفل يوسف"

#

الكشف عن تفاصيل زيادة أسعار السجائر الفترة المقبلة

الجنايات

الكسب الغير مشروع

العضو المنتدب

تنظر غدا الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم ممدوح محمد عبده رطب، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، المالكة لعدة فنادق منها فندقي ماريوت ومينا هاوس القاهرة، بالحصول لنفسه ولزوجاته إيمان أحمد مصطفى علم الدين، وماجدولين محمد حسن العسيلي، وسهام الكبير محمد، وولديه القصر مهند ومروان، على كسب غير مشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألفًا و415 جنيهًا باستغلال صفته الوظيفية.

وأضافت تحريات عمرو توفيق حسن عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على الكسب غير المشروع من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» امتيازات اقتصادية إيرانية للتقارب مع العراق
» كويتية تطلب اللجوء لأمريكا: لم أحتمل هذا المجتمع
» إصابة 4 أشخاص في حادث مروري على الصحراوى
» رسميًا.. غياب هاري كين 6 أسابيع
» السعودية: تنفيذ الإعدام في مصر تعزيرًا
» مصر تسلم فلسطين رئاسة أكبر مجموعة تفاوضية في الأمم المتحدة
» السيطرة على مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين
» بيراميدز يسقط في «فخ» التعادل أمام الإنتاج
» مصر للطيران تستأنف شحن البضائع لأمريكا بعد توقف عامين
» نتنياهو يحذر إيران: اخرجوا بسرعة من سوريا
» الأسد: علاقتنا بإيران قائمة على عدم التدخل في شؤوننا

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات