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"آي سكور" تحصل على رخصة الإنترنت البنكي

مال وأعمال

اي سكور
اي سكور

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قال محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور"، إن البنك المركزي وافق على منح الشركة رخصة الانترنت البنكي.
وأضاف كفافي أن الشركة تسعى لزيادة قاعدة العملاء من خلال ضم شرائح جديدة لأول مرة, مثل عملاء الشراء بالهامش وعملاء البيع بالتقسيط وغيرهم من العملاء الجدد للشركة.
وتسعي الشركة لتحقيق معدلات نمو كبيرة في السوق المصرية، وفقًا لجريدة البورصة .
وحصلت “آي سكور” على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم خدمات الاستعلام الإئتماني لعملاء الشراء الهامشي لشركات السمسرة، مقابل عمولة ثابتة.
كما تنتظر "آي سكور" موافقة البنك المركزي لإتاحة الاستعلام الائتماني عبر المحمول خلال العام المقبل لزيادة عدد عمليات الاستعلام التي تجريها سنويا والتي تصل إلي 8 ملايين عملية.

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