27يناير آخر اجتماعات لجنة اختيار مدير الصندوق السيادي

15 يناير 2019 - 07:58 م



قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن اللجنة المختصة باختيار مدير تنفيذي لصندوق "مصر السيادي" ستعقد آخر اجتماعاتها في 27 يناير على أن يتم عرض قائمة نهائية بالأسماء المرشحة للمنصب عليها، ورفعها إلى الرئيس للاختيار منها وإصدار القرار.

وأضافت الوزيرة في تصريحات على هامش انعقاد الموتمر التحضيري لمعرض "سيتي سكيب"، ، أن بعض الدول العربية عرضت المشاركة في الصناديق الفرعية التي ستصدر عن الصندوق السيادي، منها الصندوق العُماني والذي عرض المشاركة في مجالي الصناعة والسياحة.

وذكرت الوزيرة أن التقرير الذي سيصدر الشهر المقبل، عن معدلات البطالة في الربع الثاني من العام المالي الجاري يبشر بتراجع هذه المعدلات.

وصندوق مصر هو صندوق سيادي له شخصية اعتبارية مستقلة، لإدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبعيتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس.

وقالت الوزيرة إن النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي يخضع حاليا للمراجعة الأخيرة في مجلس الدولة بعد أن تم عرضه على مجلس الوزراء على أن يصدر هذا الشهر بعد اعتماده من مجلس الدولة.

