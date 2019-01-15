الترجي يحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه

15 يناير 2019 - 07:54 م

يحتفل نادى الترجى التونسى، اليوم الثلاثاء، بمرور 100 عام على تأسيسه عام 1919، وتتزامن هذه الاحتفالات مع تتويج فريق كرة القدم بدورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه ومشاركته الثانية فى مونديال الأندية.

ومن المقرر أن تفتح جمعية الترجى التونسى الاحتفالات، اليوم، والتى ستتواصل حتى 14 يناير من العام المقبل، وسيتم بهذه المناسبة إصدار النشيد الرسمى للنادى وعرض فيلم تسجيلى يؤرخ لمسيرة النادي، فضلًا عن حفل موسيقى ضخم، كما سيتم تنظيم معرض يرسم أهم مراحل نشاط النادى ويعرف برموزه وإنجازاته وكذلك إصدار مؤلفات تهتم بتاريخ النادى.

وتنظم لجنة تنظيم المئوية برنامجا متنوعا يشمل عدة فقرات وبرامج منها مباراة دولية وعدد من المسابقات والدورات لمختلف الفروع الرياضية وتنظيم عروض تنشيطية واستعراضية وإصدار طابع بريدى خاص بالمئوية وتنظيم حفل رسمى للمئوية تحضره عدة شخصيات وطنية وإفريقية وعربية ودولية.

ووجه الترجى دعوة لحضور الاحتفالية إلى عدة شخصيات رياضية وأولمبية منها بالخصوص رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم جيانى انفنتينو، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

ويرجع تاريخ تأسيس نادى الترجى إلى بداية محاولة كل من الهادى قلال ومحمد الزواوى فى الحصول على الترخيص الرسمى لتأسيس النادى من السلطات الفرنسية ومواجهة صعوبات كثيرة للحصول عليه وبعد محاولات كثيرة، أعطت السلطات لمؤسسى الترجى الموافقة المبدئية والشفوية على إحداث الفريق، لكن بعد أسبوعين أصدرت السلطات قرارًا بتعيين رئيس فرنسى لإعطاء الموافقة الرسمية لتأسيس الترجى، وبالتحديد فى 15 يناير 1919 حصل مؤسسو الترجى على الترخيص القانونى والرسمى لأول فريق تونسى.

وبذلك يعتبر أقدم نادٍ رياضى متعدد الاختصاصات ينشط فى تونس وأكثرها تتويجا محليا فى رياضتى كرة القدم وكرة اليد، ويلقب بفريق "الدم والذهب"، كما يضم النادى عدة اختصاصات أخرى هي: الكرة الطائرة، كرة السلة، الملاكمة، المصارعة، الجيدو، السباحة، كمال الأجسام بالإضافة إلى أنه يعد من أقدم الفرق المشاركين فى البطولات المحلية و الدولية.

وحصل على لقب بطل تونس كأول بطولة له عام 1942، وبفضل هذه البطولة تحصل على شرف تمثيل الكرة التونسية فى بطولة شمال إفريقيا بمواجهة فريق جزائرى وقد أضيفت بهذه المناسبة كلمة "التونسى" لـ"الترجى الرياضى"؛ وأصبح منذ ذلك التاريخ الترجى الرياضى التونسى.

وقد حقق الفريق عدة بطولات منذ تأسيسه؛ فقد فاز فريق كرة القدم ببطولة تونس 28 مرة وبالكأس 16 مرة وبالثنائى 4 مرات، آخرها خلال عام 2011، وبذلك يكون الترجى صاحب أكبر عدد من البطولات وكذلك أكبر عدد من الكؤوس فى تونس، كما حقق 3 ألقاب قارية فى فترة التسعينيات، إضافة لكأس السوبر والكأس الأفروأسيوية، كما أحرز لقب رابطة الأبطال الأفريقية 3 مرات آخرها عام 2018 مع وصوله إلى النهائى 6 مرات.