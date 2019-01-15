» كويتية تطلب اللجوء لأمريكا: لم أحتمل هذا المجتمع

15 يناير 2019 - 07:46 م

تقدمت فاطمة المطر، أستاذة الحقوق السابقة في جامعة الكويت، بطلب لجوء إلى الولايات المتحدة، بعد أن انتقلت للعيش هناك مع ابنتها.

وقالت "المطر"، في تغريدة لها على موقع "تويتر"، "سعيدة جدا بأنني سأبدأ حياة جديدة في بلد جميل راق، يؤمن بقيمة وكرامة الإنسان"، معبرة عن سعادتها لأن ابنتها "ستحصل على فرص أفضل في الحياة".

وأضافت: "رحلت للولايات المتحدة مع ابنتي، طلبت اللجوء، تم وضعنا في مركز خاص للاجئين لمدة أسبوعين، تم التعامل معنا بكل طيب و احترام و تقدير، لكن لم يكن مسموحاً لي باستخدام الهاتف أو اللاب توب إلى أن يتم البت بقرار أحقيتنا باللجوء، خصصوا لي محامية ماهرة من دون أتعاب أو مقابل مادي".

وتابعت: "لم أعد أحتمل هذا المجتمع"، مبينة أنها أحيلت للنيابة في وقت سابق بالكويت بسبب تغريدة، حيث اتهمت بالإساءة للذات الإلهية، وازدراء الأديان، وسوء استخدام الهاتف.

واستطردت "تم إحالتي للنيابة بسبب التغريدة المرفقة، نسبوا لي تُهمة الإساءة للذات الإلهية، و ازدراء الأديان، و سوء استخدام هاتف! أحالوني للمحكمة لأنني طلبت من الله سيارة فراري وحقوق مساوية للرجل".