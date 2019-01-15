بالفيديو.. ثنائي يحققان رقمًا قياسيًا لأطول رقصة تحت الماء

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شاب

فتاة

ثنائي

رقصة تحت الماء

نجح شاب وفتاة في تحقيق رقم قياسي جديد لأطول رقصة تحت سطح الماء، وذلك دون أوكسجين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الثنائي مارينا كازانكوفا ودميتري مالاسينكو حصلا على لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول رقصة تحت سطح المياه دون أكسجين.

وتمكن الثنائي من الرقصة تحت الماء لمدة ثلاث دقائق ونصف الدقيقة، داخل أكبر حوض سباحة في العالم والموجود في إيطاليا.

وتضمن العرض حربا بالأسلحة بين الثنائي، وكذلك بعض الحركات المستوحاة من الفلامنكو والرقص على الحبل المشدود.

وتمكن العديد من المشاهدين من مشاهدة الرقصة داخل النفق العميق، وهو ما أصاب الثنائي بالسعادة، وصنفت الرقصة بأنها الأطول في العالم.


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