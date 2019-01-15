» إصابة 4 أشخاص في حادث مروري على الصحراوى

متابعات
شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا وقوع تصادم بين 3 سيارات أسفر عن إصابة 4 أشخاص.
كان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا تلقي إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.
وعلي الفور انتقل العميد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب والمقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوي والرائد حمد رأفت معاون المباحث بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات من بينهم سيارتي ملاكي وأخرى ربع نقل شمال كمين البرشا ب2 كيلو مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي ملوي العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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