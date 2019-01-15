» رسميًا.. غياب هاري كين 6 أسابيع

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المصريون

توتنهام

هاري كين

أعلن نادي توتنهام غياب هاري كين مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي، لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة، في الكاحل الأيسر، خلال مباراة مانشستر يونايتد في المباراة، التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وذكر نادي توتنهام، في بيان رسمي أن الأشعة، التي أجريت على قدم هاري كين، أثبتت إصابته في الكاحل الأيسر، وهو ما يعني غيابه لمدة شهر ونصف، على أن يعود للتدريبات الجماعية أول شهر مارس المقبل.

ويتصدر «هاري كين»، صدارة ترتيب الهدافين بالبريميرليج، برصيد 14 هدفًا بالتساوي مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، و«بيير أوباميانج» لاعب أرسنال.

وسقط «هاري كين»، مع إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، معلنًا فوز مانشستر يونايتد، ليتدخل الجهاز الطبي للسبيرز، من أجل علاج هداف البريميرليج.

وانتهت مباراة مانشسر يونايتد وتوتنهام، بفوز الشياطين الحمر بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


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