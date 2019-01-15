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التأمين الصحي تبدأ حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي

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سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي
سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي

محمد فضل- متابعات

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التامين الصحى

سيدات

اورام الثدى

بدأت الهيئة العامة للتأمين الصحى، حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي لجميع السيدات اللاتى يخضعن تحت مظلة التأمين الصحي ما فوق سن 45 سنة .

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى إن الحملة بدأت اليوم الثلاثاء من عيادات مركز أورام مدينة نصر وعيادة المقطم وعيادة الجمهورية بالقاهرة، وعيادة جمال عبد الناصر بالإسكندرية كمرحلة أولى .

وأكدت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن الهيئة تعمل جاهدة لتوفير أحدث الخدمات الصحية من خلال تطوير المنظومة بكافة الإمكانيات الحديثة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن أمراض الأورام شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة من حيث التشخيص والعلاج، علما بأن دور المرأة في مصر يحتم علينا بذل أقصى ما لدينا لتوفير حياة صحية كريمة ومستقبل مشرق مليء بالعافية.

وأشارت إلى أن الهيئة تعمل جاهدة للتوفير أحدث الخدمات الصحية للمرضى من خلال تطوير المنظومة بكافة الإمكانيات الحديثة.

جدير بالذكر، أنه على الراغبة فى الكشف أن يحجز المسبق أولاً عن طريق الاتصال على الخط الساخن ( 106 ) مجانا بتسجيل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف.


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