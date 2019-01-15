» مصر للطيران تستأنف شحن البضائع لأمريكا بعد توقف عامين

15 يناير 2019 - 07:29 م

تبدأ غدا شركة مصر للطيران، شحن البضائع على رحلات نيويورك، بعد توقف عامين، عقب نجاح الشركة في اجتياز تفتيشات وفد إدارة النقل الأمريكي، والتي تمت على مطار القاهرة الدولي بصفة عامة ورحلات نيويورك بصفة خاصة خلال ديسمبر الماضي.

ونقلت صحف محلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة بشركة مصر للطيران: إن الشركة انتهت من تحرير عقود الوكلاء والمبيعات، مشيرة إلى أن حجم حركة الشحن الجوي كانت وصلت إلى 7300 طن سنويا، قبل توقف الحركة.

يذكر أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، التقي يوم 16 ديسمبر الماضي بوفد إدارة أمن النقل الأمريكية "TSA " برئاسة "تيم ساندرسون"، حيث أشاد الوفد الأمريكي بجهود أمن مصر للطيران ومطار القاهرة بصفة عامة وفريق العمل المسئول عن رحلات نيويورك بصفة خاصة، موضحا أن ما يتم من إجراءات يفوق ما هو متوقع وبشكل متميز.

وأكد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني أنه تم تطبيق عدد من الإجراءات الأمنية الإضافية بمطار القاهرة والمطارات المصرية والشركات التابعة للوزارة وتطوير منظومة تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات إلى أعلى مستوى، كما أن أفراد الأمن بالشركات التابعة للوزارة يتم تدريبهم بمستوى عال في جميع التخصصات الأمنية.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن قطاعي أمن مصر للطيران ومطار القاهرة اجتازا المراجعات على الإجراءات الأمنية المطبقة في قرية البضائع ومبنى التموين وإجراءات تأمين الركاب وأمتعتهم على الرحلات المتجهة إلى نيويورك دون أي ملاحظات.