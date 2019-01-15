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مصر تسلم فلسطين رئاسة أكبر مجموعة تفاوضية في الأمم المتحدة

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

محمد فضل- متابعات

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مجموعة تفاوضية

سلمت مصر، اليوم الثلاثاء، دولة فلسطين رئاسة مجموعة الـ 77 والصين، في الأمم المتحدة هي أكبر مجموعة تفاوضية في النظام الدولي مُتعدد الأطراف، فهي تضم ما يقرب من 134 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتستهدف تعزيز مصالح الدول النامية في كافة المجالات داخل المنظمة الأممية.

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية يؤكد على الدور القيادي للمجموعة في جهود إصلاح الأمم المتحدة في شتى المجالات خلال العام الماضي.

ألقى شكري وزير الخارجية، اليوم 15 يناير الجاري، الكلمة الافتتاحية لاجتماع مجموعة الـ 77 والصين الخاص بتسليم رئاسة المجموعة من مصر إلى فلسطين الشقيقة، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيسة الجمعية العامة ماريا اسبينوزا، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بأن كلمة الوزير شكري جاءت لتؤكد على الدور الهام الذي اضطلعت به الرئاسة المصرية للمجموعة على مدار العام الماضي، وللمرة الثالثة في تاريخ نشأة المجموعة، في تمثيل والدفاع عن مصالح المجموعة والدول الأعضاء في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلًا عن الدفع قدمًا بما تصبو إليه دول المجموعة من قيم الإنصاف والعدالة في النظام الدولي والأمم المتحدة باعتبارها الأداة الرئيسية للعمل الدولي متعدد الأطراف.


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