  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:41 م
بحث متقدم
عبد الناصر

في الذكري 101 لميلاده.. 5مواقف إنسانية لا تنسى لـ«عبدالناصر»

فيديو الحضن

شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي ينقذان «طالبي الحضن»

سامح عاشور

«عاشور»: اخترنا أن نكون بجوار«الأسد» ضد تركيا وقطر

الأرصاد

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي

طريق الإسماعيلية.. هنا سوق البودرة الحرام

مكرم محمد أحمد

منع رئيس الزمالك من الظهور الإعلامي شهرين

جيفري آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة

إشادة بريطانية ببرنامج مصر الاقتصادي

الملك سلمان

عقوبات ورسالة عاجلة.. الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

علاء عابد

العمل مجانًا في المشاريع القومية بديلًا للحبس الاحتياطي

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة ترد على طلب برلماني: "أنت كده هتسجني"

غدا محاكمة 45 متهم في أبراج الضغط العالي

قضايا وحوادث

فيديو ..متصل لـ«الجزيرة»: الإخوان حافرين انفاق فى السجن وبيخرجوا يفجروا ابراج الكهرباء
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدا.. محاكمة 3 متهمين في رشوة البترول

#

غدا محاكمة 45 متهمًا في أبراج الضغط العالى

#

تأجيل محاكمة 45 متهمًا في أبراج الضغط العالي لـ 12 يناير

#

غدا محاكمة 45 متهما في أبراج الضغط العالي

الإرهاب

اسلحة

ضبط

الجنايات

تنظر غدا الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، محاكمة 45 متهمًا بينهم 35 محبوسين و10 هاربين، في القضية التى تحمل رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم خلية "أبراج الضغط العالي". 

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر تسلم فلسطين رئاسة أكبر مجموعة تفاوضية في الأمم المتحدة
» السيطرة على مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين
» بيراميدز يسقط في «فخ» التعادل أمام الإنتاج
» مصر للطيران تستأنف شحن البضائع لأمريكا بعد توقف عامين
» نتنياهو يحذر إيران: اخرجوا بسرعة من سوريا
» الأسد: علاقتنا بإيران قائمة على عدم التدخل في شؤوننا
» تشريح جثة شاب ألقى نفسه أمام المترو
» ضربة قوية لـ ليفربول قبل مواجهة كريستال
» غدًا الحكم على المتهمين باغتصاب «طفل البامبرز»
» حقيقة إغلاق 3 كنائس بالمنيا
» «كوفي» يقرر الرحيل عن المصري: «أتعرض للابتزاز»

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات