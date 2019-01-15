» السيطرة على مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين

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نجحت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم، الثلاثاء، فى السيطرة على أحداث مشاجرة واشتباكات حامية بالأسلحة البيضاء والمولوتوف بين عائلتي "الطوخي ودراز"، بسبب خلافات عائلية وتم فرض كردون أمني لمنع أى تجدد اشتباكات بين العائلتين بقرية "السنطة البلد".

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أحمد برج، مأمور قسم شرطة السنطة، يفيد بوقوع مشاجرة حامية بين عائلتي "دراز والطوخي" بقرية "السنطة البلد" بدائرة المركز.

وكشفت التحريات الأمنية نشوب مشاجرة بين العائلتين بسبب التعدي لفظيا على سيدة من الطرف الآخر من جيرانهم، مما أدى إلى تجدد خلافات سابقة بينهما قاما على أثرها بالاعتداء بزجاجات المياه الغازية والمولوتوف على جهة الطرف الثاني.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط طرفي النزاع إلى ديوان قسم مركز شرطة السنطة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.


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