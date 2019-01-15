» بيراميدز يسقط في «فخ» التعادل أمام الإنتاج

15 يناير 2019 - 07:18 م

حقق فريق الإنتاج الحربي تعادلًا غاليًا أمام بيراميدز بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري العام.

تقدم أفشة لبيراميدز في الدقيقة 19، قبل أن ينجح جيمس تيدي في تعديل النتيجة للإنتاج في الدقيقة 41.

وغادر محمد فاروق لاعب بيراميدز المباراة مصابا في الشوط الأول وحل بديلا له أحمد عفيفي.

وشهدت المباراة إلغاء هدف لفريق بيراميدز بداعي التسلل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 35 في المركز الثاني، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي لـ27 نقطة في المركز الخامس.