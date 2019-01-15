» نتنياهو يحذر إيران: اخرجوا بسرعة من سوريا

15 يناير 2019 - 07:18 م

حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران من إبقاء قوات في سوريا وطالبها بإخراجها "بسرعة" وإلا فإن إسرائيل ستواصل استهدافها.

وقال "نتنياهو"، في حفل أقيم في تل أبيب لتنصيب رئيس الأركان الجديد الجنرال أفيف كوخافي "سمعت بالأمس المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول: إيران ليس لها وجود عسكري في سوريا، نحن نقدم لهم النصح فقط".

وأضاف "دعوني أقدم لهم نصيحة إذن - أخرجوا من هناك بسرعة لأننا سنواصل سياستنا القوية بشن هجمات عليهم، بلا خوف او هوادة".

وفي تأكيد علني نادر يصدر عن مسؤول إسرائيلي قال نتنياهو الأحد إن الطيران شنّ الجمعة غارة استهدفت ما وصفه بأنه "مستودعات إيرانية تحتوي على أسلحة" في مطار دمشق الدولي"، وأضاف أن إسرائيل ضربت أهدافاً إيرانية ولحزب الله في سوريا مئات المرات.

وتوعدت إسرائيل بمنع إيران من التمركز عسكرياً في سوريا حيث تقدم الدعم للرئيس بشار الأسد إلى جانب روسيا وحزب الله.

وأضاف نتانياهو الثلاثاء أن التحدي الأمني المركزي لإسرائيل هو "إيران وملحقاتها الإرهابية"، قائلاً إن الجيش الإسرائيلي نجح في "الحيلولة دون ترسيخ إيران أقدامها عسكرياً في سوريا".

وتنفي إيران إرسال قوات نظامية إلى سوريا مؤكدة أنها تزودها بمستشارين عسكريين ومقاتلين متطوعين من بلدان عدة.