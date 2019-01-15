  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:39 م
بحث متقدم
عبد الناصر

في الذكري 101 لميلاده.. 5مواقف إنسانية لا تنسى لـ«عبدالناصر»

فيديو الحضن

شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي ينقذان «طالبي الحضن»

سامح عاشور

«عاشور»: اخترنا أن نكون بجوار«الأسد» ضد تركيا وقطر

الأرصاد

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي

طريق الإسماعيلية.. هنا سوق البودرة الحرام

مكرم محمد أحمد

منع رئيس الزمالك من الظهور الإعلامي شهرين

جيفري آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة

إشادة بريطانية ببرنامج مصر الاقتصادي

الملك سلمان

عقوبات ورسالة عاجلة.. الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

علاء عابد

العمل مجانًا في المشاريع القومية بديلًا للحبس الاحتياطي

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة ترد على طلب برلماني: "أنت كده هتسجني"

نتنياهو يحذر إيران: اخرجوا بسرعة من سوريا

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

وكالات

أخبار متعلقة
#

نتنياهو لإيران: غادروا سوريا سريعا.. و"إلّا"

#

هذا شرط أمريكا لإعادة إعمار سوريا

#

أول تعليق من «نتنياهو» على انسحاب أمريكا من سوريا

#

نتنياهو: إسرائيل ستصعد المعركة ضد إيران في سوريا

سوريا

إيران

نتنياهو

حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران من إبقاء قوات في سوريا وطالبها بإخراجها "بسرعة" وإلا فإن إسرائيل ستواصل استهدافها.

وقال "نتنياهو"، في حفل أقيم في تل أبيب لتنصيب رئيس الأركان الجديد الجنرال أفيف كوخافي "سمعت بالأمس المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول: إيران ليس لها وجود عسكري في سوريا، نحن نقدم لهم النصح فقط".

وأضاف "دعوني أقدم لهم نصيحة إذن - أخرجوا من هناك بسرعة لأننا سنواصل سياستنا القوية بشن هجمات عليهم، بلا خوف او هوادة".

وفي تأكيد علني نادر يصدر عن مسؤول إسرائيلي قال نتنياهو الأحد إن الطيران شنّ الجمعة غارة استهدفت ما وصفه بأنه "مستودعات إيرانية تحتوي على أسلحة" في مطار دمشق الدولي"، وأضاف أن إسرائيل ضربت أهدافاً إيرانية ولحزب الله في سوريا مئات المرات.

وتوعدت إسرائيل بمنع إيران من التمركز عسكرياً في سوريا حيث تقدم الدعم للرئيس بشار الأسد إلى جانب روسيا وحزب الله.

وأضاف نتانياهو الثلاثاء أن التحدي الأمني المركزي لإسرائيل هو "إيران وملحقاتها الإرهابية"، قائلاً إن الجيش الإسرائيلي نجح في "الحيلولة دون ترسيخ إيران أقدامها عسكرياً في سوريا".

وتنفي إيران إرسال قوات نظامية إلى سوريا مؤكدة أنها تزودها بمستشارين عسكريين ومقاتلين متطوعين من بلدان عدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مصر تسلم فلسطين رئاسة أكبر مجموعة تفاوضية في الأمم المتحدة
» السيطرة على مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين
» بيراميدز يسقط في «فخ» التعادل أمام الإنتاج
» مصر للطيران تستأنف شحن البضائع لأمريكا بعد توقف عامين
» نتنياهو يحذر إيران: اخرجوا بسرعة من سوريا
» الأسد: علاقتنا بإيران قائمة على عدم التدخل في شؤوننا
» تشريح جثة شاب ألقى نفسه أمام المترو
» ضربة قوية لـ ليفربول قبل مواجهة كريستال
» غدًا الحكم على المتهمين باغتصاب «طفل البامبرز»
» حقيقة إغلاق 3 كنائس بالمنيا
» «كوفي» يقرر الرحيل عن المصري: «أتعرض للابتزاز»

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات