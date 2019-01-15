في الذكري 101 لميلاده.. 5مواقف إنسانية لا تنسى لـ«عبدالناصر»

15 يناير 2019 - 07:12 م





يوافق اليوم 15 يناير، الذكرى 101 لميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر قائد ثورة 23 يوليو 1952، وصاحب أهم القرارات المصيرية في تاريخ مصر الحديث، وهي: تأميم قناة السويس وبناء السد العالي، وهو أول رئيس مصري يطلق عليه لقب "الزعيم"، نظرًا للشعبية الجارفة التي كان يتمتع بها إبان فترة حكمه.



وكان لعبدالناصر مواقف إنسانية لا تنسى، منها أنه عندما علم جمال أن "الكابتن لطيف"، المعلق الرياضي الشهير سيذهب في رحلة علاج إلى لندن، قرر أن تتكفل الدولة بعلاجه على نفقته.



وعندما عاد "الكابتن لطيف" إلى مصر، أحضر بعض الحقائب والأحذية كهدايا لأبناء عبدالناصر تعبيرًا منه عن حبه وتقديرًا له، وقد وافق على قبولها، على الرغم من أنه كان لا يقبل الهدايا عن الإطلاق.



وخلال حديث سابق لعبد الحكيم عبدالناصر، نجل عبدالناصر يروي أنه أثناء خروجه من البيت إلى النادي، وهو يرتدي الحقيبة التي أهداها له "الكابتن لطيف"، وقد كانت حقيبة فاخرة، فسأله والده: "أصدقاءك عندهم مثلها"، حيث وصل المعنى إلى عبدالحكيم أن والده يخشى ألا يكون لدى الأولاد في النادي مثلها فتجرح مشاعرهم.



ومن المواقف الأخرى التي تدل على نقاء شخصية عبدالناصر وترفعه عن أي هدايا مهما كانت قيمتها، قال عبد الحكيم، إن أحد الشخصيات البارزة عرض هدية على والده، وكانت باهظة الثمن، فطلب الرئيس عبدالناصر من أمين الديوان صلاح الشاهد آنذاك، بأن يعيدها إلى صاحبها، ويؤكد له أنه لا يقبل الهدايا من أحد، "ارجع الهدية، قل له أنني لا أقبل إلا الهدية الرمزية، زي قلم أو الجرفته فقط".



ومن أبرز المواقف التي لا تنسى لعبدالناصر أيضًا هو ما تحدث عنه الفرغلي باشا، ذلك الرأسمالي، "تاجر الأقطان الشائكة"، الذي تحدث عن علاقته بالزعيم الراحل، قائلاً انه خلال إقامته في الإسكندرية، حيث كان يعيش والده "الحاج عبدالناصر"، وعرض عليه أن يتحدث إلى ولده جمال لكي يعينه عضوًا بمجلس إدارة لأحد الشركات.



وتحدث "الحاج عبدالناصر" إلى ولده، فطلب أن يقابل هذا الرجل، ليؤكد له أن عصر الوساطة انتهى، إلا أن هذا الكلام جعل الرجل سعيدًا بأن مصر أصبحت تعمل في مناخ لا يسوده الفساد والوساطة.



وروي "عادل عبد الناصر"، شقيق الزعيم الراحل، عددًا من المواقف الإنسانية لشقيقه لا تنسى؛ أبرزها انه حينما كان الرئيس الراحل في أحد القطارات بالصعيد، خلال تفقده لأحوال الناس، ففوجئ بقذفه بلفافة قماش، فاعتقد المرافقون له في البداية أنها قنبلة، وعند فتحها وجدوا "عيش وبصل"، وهو ما فسره بأنه جواب من الناس هناك بأنهم يعانون من الفقر، فأمر بإلغاء نظام السخرة للعاملين "عمال التراحيل"، وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم من الغذاء.



ويقول شقيق عبدالناصر، إنه "من ضمن المواقف الإنسانية للزعيم الراحل أيضًا، أنه حينما كان جمال عبد الناصر رئيسًا لمجلس الوزراء، في الخمسينيات من القرن الماضي، دخل في اجتماع رسمي بيده "شنطة" وفاجئهم بإخراج منها عيش محروق، وعنّف الوزراء بسبب ذلك الأمر، وطلب من وزير التموين النزول بنفسه وتفقد الأفران، قائلًا لهم إنه متيقظ لكل ما يهم المواطن.



يقول الدكتور محمد بسيوني، الأمين العام لحزب "الكرامة"، وعضو المجلس الرئاسي لــ"التيار الديمقراطي"، إن "الزعيم الراحل جمال عبدالناصر هو شخصية استثنائية في التاريخ المصري".



وأضاف لـ"المصريون" أن "الرئيس الراحل هو أول رئيس مصري يؤسس لنظام مجانية التعليم والصحة وإنشاء مشاريع قومية لفقراء مصر وإعادة توزيع الأراضي على فقراء مصر فهو بحق ناصر الفقراء في مصر".



وأشار إلى أن "عبدالناصر تمتع بشعبية مصرية جارفة لم يتمتع بها أي رئيس مصر، والدليل على ذلك أنه بعد هزيمة 1967، أعلن في خطاب له تنحية عن السلطة خرجت جماهير مصر عن بكرة أبيها تطالبه بالعودة للسلطة مرة أخرى، وهي سابقة لم تحدث في التاريخ المصري أن يتنحى حاكم عن السلطة ويرفض الشعب تنحيه رغم هزيمته في الحرب".



وأكد بسيوني أن "مصر في عهد عبد الناصر كانت متفوقة اقتصاديًا علي عدد من الدول الأجنبية ومن بينها دول "النمور الآسيوية"، مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية.



وأشار إلى أن "عبد الناصر في 26 يوليو 1956 أصدر قراره التاريخي بتأميم شركة قناة السويس كشركة مساهمة مصرية والتي تعد المصدر الأول للدخل القومي في مصر حتى الآن".



ولفت إلى أنه "قام ببناء السد العالي وهو إنجاز له يضاف إلى قائمة إنجازاته التاريخية، فهو قائد ثورة 23 يوليو التي حررت مصر من الاستعمار البريطاني الذي مكثت مصر في عهده سنوات طويلة من الرشوة والفساد وتآمر الخونة على الشعب والجيش".



وأوضح بسيوني أن "التيار الناصري لم يختف من الشارع المصري، بل هو موجود في كل الفعاليات التي تشغل بال المواطن المصري، وسيشارك في أي ماراثون انتخابي يحدث في الدولة المصرية خلال الفترة القادمة".







