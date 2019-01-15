«الملا» يُطلع «مدبولي» على نتائج منتدى غاز شرق المتوسط

15 يناير 2019 - 07:08 م

عقــد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم مع المهندس طارق الملا وزير البترول، لمتابعة نتائج اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط.

وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول أهم نتائج اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم الإعلان عن إنشائه أمس، بمشاركة وزراء ومسئولى الطاقة من 7 دول، ويهدف إلى العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز، وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية.

وأوضح وزير البترول أن إنشاء المنتدى سيسهم في زيادة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال استكشافات الغاز الطبيعى، وسيوفر منصة للحوار والتنسيق المشترك بين هذه الدول، بما يخدم أهداف تحقيق التنمية.

وأضاف أن ممثلي الدول المشاركة والمؤسسات النقدية والاقتصادية الدولية أشادوا بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر لا سيّما في مجال إصدار قانون تنظيم سوق الغاز، وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز.

وأطلع وزير البترول رئيس الوزراء على التطورات الخاصة بإنتاج حقل ظهر، والذي ينتج حاليًا 2 مليار قدم مكعب يوميًا، ومن المنتظر أن يصل حجم الإنتاج به خلال العام الحالي إلى 3 مليارات متر مكعب تسهم بشكل كبير في المساهمة في تلبية احتياجات مصر من الغاز الطبيعى.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، مؤكدًا أن الشراكة مع دول المنتدى في مجالات الغاز والطاقة سوف تسهم كمحرك للنمو الاقتصادى في الدول الأعضاء، وفى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاكتشافات الغاز في المنطقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن نجاح مصر في إنشاء هذا المنتدى، واستضافة مقره يُعد من ثمار السياسة الخارجية الناجحة التي ينتهجها الرئيس السيسي، والتي أسهمت بفعالية في تعزيز التعاون مع الشركاء في مناطق مختلفة من العالم منها منطقة شرق المتوسط.