» الأسد: علاقتنا بإيران قائمة على عدم التدخل في شؤوننا

15 يناير 2019 - 07:08 م

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد، إن العلاقة بين دمشق وطهران قامت منذ انطلاقتها على المبادئ واحترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

وأضاف "الأسد"، خلال استقباله حشمت الله فلاحت بيشه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أن هذا النهج المسمى بين البلدين ساهم في تثبيت استقلاليتهما، مشددا على ضرورة اعتماد هذه العلاقة كأساس لخلق شبكة أكبر من العلاقات خاصة مع الدول التي تتفق مع سوريا وإيران في نهجهما هذا.

من جانبه أكد حشمت الله أن الإرث الثقافي العريق الذي يمتلكه الشعب السوري والشعب الإيراني شكل أرضية ثابتة وراسخة في مواجهة الدول التي تقف اليوم على أرض مهتزة لأنها انتهجت سياسة غير أخلاقية ومنافية للقانون الدولي إن كان عبر استخدام الإرهاب كأداة لتحقيق مصالحها أو بفرض العقوبات على الدول التي تختلف معها.

في الإطار ذاته بحث وليد المعلم وزير الخارجية السوري خلال لقائه حشمت الله العلاقات المتميزة بين البلدين، وأعربا عن رغبتهما في تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما في ذلك العلاقات البرلمانية.