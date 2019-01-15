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استنبات أول بذرة زراعية على سطح القمر

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الفضاء

القمر

استكشاف

كشف علماء صينيون، اليوم الثلاثاء، عن نجاحهم في استنبات أول بذرة زراعية على سطح القمر.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) عن علماء ببرنامج الفضاء (لم تسمهم) إن باحثين استزرعوا بذرة قطن حملها المسبار "تشانغ آه -4".

وذكر الباحثون أن المسبار نقل بذور القطن واللفت والبطاطا، وكذلك بيض ذبابة الفاكهة وبعض الخميرة إلى القمر، لتشكيل محيط حيوي مصغر وبسيط.

وأظهرت الصور التي أرسلها المسبار أن برعم بذرة القطن ينمو بشكل جيد، على الرغم من عدم رؤية نمو أي نباتات أخرى، حسب المصدر نفسه.

وأشار الباحثون إلى أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها إنبات بذرة زراعية على سطح القمر.

ولفت الباحثون إلى أن هذه التجربة قد تساعد في تأسيس أول مستوطنة بشرية على سطح القمر.

وأوائل الشهر الجاري، نجح المسبار الفضائي الصيني الاستكشافي "تشانغ آه - 4"، في الهبوط على الجانب المظلم من القمر.

ويعد المسبار الفضائي، أول مركبة تهبط في الجانب المظلم من القمر في تاريخ البشرية.


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