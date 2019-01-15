شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي ينقذان «طالبي الحضن»

15 يناير 2019 - 06:55 م

على غرار ما استقر عليه مجلس تأديب جامعة الأزهر ضد الطالبة صاحبة الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الحضن» بتخفيف العقوبة بعد تدخل شيخ الأزهر الشريف، عقدت جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، جلسة تظلم لـ"محمود رمضان أحمد"، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، للنظر في التظلم المقدم منه في الجزاء الموقع عليه بفصله عامين، وتم تخفيف العقوبة على الطالب من قبل مجلس التأديب لتصبح حرمانه من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى اعتراف الطالب بخطئه وتقديمه اعتذارا للجامعة.

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، إن نظر التظلم جاء سريعا بتوجيه من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خشية على مستقبل الطالب التعليمي.

وبدأت الواقعة بتلقي عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر، مذكرة من أمن الجامعة تفيد "احتضان طالب لطالبة غير مقيدة بالجامعة أمام كلية الآداب، مستنكرًا سلوك الطالب داخل الحرم الجامعي".

وكان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو يظهر طالبا يحتضن طالبة داخل الحرم الجامعي ما أثار استياء رواد الموقع، وأظهر الفيديو طالبا أمام كافيتريا بالحرم الجامعي يركع على ركبتيه ويقدم خاتم الخطبة لفتاة، ويقوم باحتضانها وسط تصفيق وتهليل من الطلاب.

وقررت جامعة الأزهر تخفيف قرار فصل الطالبة نهائيًا من الجامعة بعد تدخل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتوصيته لمجلس التأديب بإعادة النظر في العقوبة حرصًا على مستقبل الفتاة، وهو ما قام به المجلس على الفور وقرر تخفيف العقوبة لتصل إلى حرمان الطالبة من امتحانات الفصل الدراسي الأول.



