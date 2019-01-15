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تشيلسي يحدد قيمة انتقال «هازارد» لريال مدريد

الرياضة

هازارد
هازارد

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تشيلسي يحدد قيمة انتقال «هازارد» لريال مدريد

كشفت صحيفة «تيليجراف» البريطانية أن إدارة نادي تشيلسي، أبلغت ريال مدريد بأنه حال قرر هازارد الرحيل فلن يقبلوا بأقل من 112 مليون يورو، علمًا بأن عقد المهاجم البلجيكي مع النادي اللندني مستمر حتى 2020.

ويعد هازارد هو النجم الأبرز في صفوف تشيلسي، الذي يرغب في تحديد مستقبله في أقرب وقت، خاصة مع تصريحات مدرب الفريق، الإيطالي ماوريسيو ساري، التي قال فيها: "أنا لست الرئيس ولا أتكفل بسوق الانتقالات، أنا المدرب وأريد التحدث عنه (هازارد) لما يفعله داخل الملعب، لكن علينا أن نحل المشكلة".

وأكد ساري استمرار هازارد (28 عاماً) مع الفريق هذا الموسم، وعدم رحيله في سوق الانتقالات الشتوية الجارين قائلاً: "هازارد سيبقى هنا".

وتحسباً لرحيل هازارد، قرر تشيلسي التعاقد مع الجناح الأمريكي الشاب كريستيان بوليسيتش في يناير (كانون الثاني) الجاري، قبل إعارته الى صفوف بروسيا دورتموند لنهاية الموسم.

وانضم هازارد لصفوف تشيلسي في صيف 2012 قادماً من ليل الفرنسي.

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