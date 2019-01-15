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ضربة قوية لـ ليفربول قبل مواجهة كريستال

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المصريون

ليفربول

كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن مدة غياب الكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم محمد صلاح.

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، أنه على الرغم من مشاركة الكسندر أرنولد فى مباراة برايتون يوم السبت الماضى فى الدورى الإنجليزى بأكملها، إلا أن الفحوصات أشارت إلى أنه يعانى من إصابة قوية فى الركبة وسيغيب عن المشاركة فى المباريات لفترة تصل إلى شهر كامل.

ويعانى ليفربول فى الوقت الحالى من كثرة تعرض لاعبى الدفاع للإصابات، يأتى فى مقدمتهم الكرواتى ديان لوفرين، وجو جوميز، بالإضافة إلى رحيل كلاين على سبيل الإعارة إلى بورنموث الشهر الجارى، وهو ما قد يفتح الباب للمخضرم جيمس ميلنر لشغل الجبهة اليمنى فى لقاء كريستال بالاس يوم السبت المقبل فى الجولة الـ23 من البريميرليج.

 


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