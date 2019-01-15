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غدًا.. الأزهر يفتتح أكاديمية تدريب الوعاظ والأئمة من دول العالم

الحياة السياسية

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

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تدريب

الأزهر

ائمة

وعاظ

يفتتح الأزهر الشريف، صباح غد الأربعاء، أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبحضور وكيل الأزهر، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ورئيس جامعة الأزهر، والمستشار التعليمي لشيخ الأزهر، وعمداء الكليات وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وآباء الكنيسة، ووعاظ الأزهر، والأئمة الوافدين من دول العالم المختلفة.

وتقدم الأكاديمية مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية التي تم عقد بروتكولات تعاون مشتركة معها، ويتم إعلانها غدا في فعاليات المؤتمر الصحفي.

وتهدف الأكاديمية إلى تأهيل خريجي الكليّات الشرعية والعربية وغيرها، من الوعاظ والأئمة والمدرسين وباحثي وأمناء الفتوى؛ لتكوين عقول قادرة على مسايرة تطورات الأحداث والمجتمعات، وإتقان التعامل مع الوسائل الحديثة؛ لبناء قدرات ومهارات وملكات المتأهلين والمتدربين العلمية والمهنية للتعامل معها والاستفادة منها.

كما تؤدي الأكاديمية دورًا فاعلاً لتدريب الوعاظ والأئمة والمدرسين وباحثي وأمناء الفتوى؛ لتحقيق العمل على توعية فعًالة بالسيَّاقات المختلفة المُحيطة بالمهام الدعوية، لأجل تنمية رُوح الإبداع عند هذه الفئة التدريبية المستهدفة في تجديد الخطاب الديني، وبناء عقول قادرة على التعامل مع فقه الواقع واستيعاب إشكاليّاته، وتقديم حلول شرعية لمشاكل الأفراد والمجتمعات.


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