» غدًا الحكم على المتهمين باغتصاب «طفل البامبرز»

15 يناير 2019 - 06:22 م

تصدر غدا الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وسكرتارية محمد طه، حكمها على المتهمين بإلقاء الطفل حمزة من الطابق الرابع بعد فشلهم في اغتصابه للمفتي

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أمرت بإحالة أوراق المتهمين إلي فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأنهم

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام، أمرت بإحالة كل من «عرفة ف» طالب و« محمود أ» طالب، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهما باغتصاب طفل المطرية، وإلقائه من الدور الرابع في الواقعة المعروفة إعلاميًا باغتصاب «طفل البامبرز».