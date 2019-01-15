«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

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درجات الحرارة

انخفاض

الأرصاد

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية، بعد نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين.

وقال "عبدالعال"، خلال مداخلة بفضائية "إكسترا نيوز"، إن الرياح الجنوبية الغربية تنشط  اليوم الثلاثاء، على أنحاء البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، ويزيد من الإحساس ببرودة الجو، لافتًا إلى أن التحسن فى الأحوال الجوية ستبدأ يوم الخميس.

وأشار "عبد العال"، إلى أن نشاط الرياح تسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية بالإضافة إلى شعور المواطنين بالبرودة، مؤكدًا أن ذروة العاصفة الترابية اليوم الثلاثاء.

ونوه بأنه من المتوقع تكرار تلك النوبات ونشاط الرياح والأتربة طوال فترة الشتاء، مفيدًا بأن حالة نشاط الرياح المثيرة للأتربة سببه تعرضنا لمرتفع سيبريا، لافتا إلى أنه من حسن الحظ أننا لم نتعرض لمرتفع سيبريا مباشرة، حيث جاء أولا على الصحراء الغربية مما خفف من حدته، حيث لو كان جاء مباشرة كانت درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستصل إلى 5 درجات.



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