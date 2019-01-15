«عاشور»: اخترنا أن نكون بجوار«الأسد» ضد تركيا وقطر

15 يناير 2019 - 06:18 م

علق سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، على زيارة وفد الاتحاد لسوريا واستقبال رئيس النظام السوري بشار الأسد للوفد على هامش الزيارة التي كانت منذ أيام قليلة.

وقال "عاشور" خلال كلمته بمؤتمر "يوم الكرامة" المنعقد اليوم الثلاثاء، بنادي محامين المعادي، إن المعركة أصبحت واضحة الآن، سوريا التي يقودها "الأسد" في مواجهة كل من داعش وتركيا وقطر وإسرائيل وأمريكا، متسائلا: "نبقى مع مين ؟".

وأضاف: "اختارنا أن نكون مع سوريا ضد الإرهاب وقطر وتركيا وأمريكا وإسرائيل، ولن نقبل بتسليم سوريا أو تقسيمها، ولن نرضى إلا بسوريا المستقلة الموحدة المتواجدة بجامعة الدول العربية".

وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى أن الأموال الخليجية التي دفعت بواسطة قطر وصلت لعصابات تتخذ من الشعب دروعا بشرية من أجل خدمة مصالحهم، متسائلا: "هل المعارضة بتكون بالدبابات والمدرعات، أم بالوسائل السلمية والتظاهرات والبيانات كما كنا نعارض مبارك من قبل في مصر".

وأوضح نقيب المحامين: "ليست قضيتي الآن إن كان بشار الأسد عادلا أم ظالما، الشعب السوري هو المسئول عن مسائلته، ولكن قضيتي هي استقلال سوريا ووحدتها".

وعن منتقدي الزيارة، صرح: "هؤلاء هم الصامتون عل ما تفعله إسرائيل في سوريا، بل سعداء بقصف سوريا سواء لمواقع الجيش أو مدنية، والقضية السورية مزدوجة ومركبة، وفي نقابة المحامين موقفنا واضح بها كما هو واضح بالقضية الفلسطينية".

وشدد: "نحن في مصر لسنا مع أي تسوية أو معاهدة مع إسرائيل، وصراعنا معها ليس صراع حدود بل وجود، فإما نحن أو هم، وفلسطين بالنسبة لنا من النهر إلى البحر، وعاصمتها كامل القدس الشريف ليس شرقية أو غربية".