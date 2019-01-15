» «كوفي» يقرر الرحيل عن المصري: «أتعرض للابتزاز»

15 يناير 2019 - 06:12 م

شن محمد كوفى، مدافع المصرى ومنتخب بوركينافاسو، هجومًا ناريًا على مجلس إدارته عبر مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، مؤكدا أن الإدارة تبتزه من أجل تجديد عقده السنوى، مشيرًا إلى أنه لن يجدد يوما لأى ناد احترف به فى هذه الطريقة.

وأضاف كوفى أنه فوجئ خلال الأيام الماضية باتصال بعض وكلاء اللاعبين يطالبونه بالتجديد للمصرى، كاشفا أنه لم يتغيب يوما عن المشاركة مع الفريق، خاصة أنه شارك فى لقاء يوم وفاة ابنته.

وأشار قائد بوركينا فاسو الأسبق أن إدارة المصرى كانت تتعمد دائما تسديد المستحقات المالية لجميع اللاعبين ما عدا اللاعب نفسه.

وفى نهاية حديثه وجه كوفى حديثه لجماهير المصرى قائلا: "لن أنسى جماهير المصرى الكبيرة التى أكنّ لها كل احترام فمنذ اليوم الأول لقيت كل الدعم والمساندة منهم، وحتى التدريب الأخير الذين حضروه كانوا يطلبون منى البقاء والاستمرار فى بورسعيد، وهذا ما كنت أتمناه أيضا، ولكن للأسف لكم لسن أنا السبب فى عدم تلبية رغبتكم.. أشكركم جميعا.