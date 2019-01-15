» فلسطين تتعادل سلبيًا مع الأردن

15 يناير 2019 - 05:54 م

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة الأردن مع نظيره الفلسطيني، في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس أمم آسيا، المقامة حاليًا في الإمارات.

شهد اللقاء بين المنتخبين أداءً متوسطًا، وبعض السيطرة من جانب منتخب الأردن، باحثًا عن هدف التقدم.

وضمن منتخب الأردن الصعود للدور القادم من البطولة من الجولة الماضية، وكان أول الصاعدين لدور ثمن النهائي.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 7 نقاط متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية، بينما جاء المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث برصيد نقطتين.