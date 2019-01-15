» سوريا تودع بطولة كأس أمم آسيا

15 يناير 2019 - 05:47 م

تلقى المنتخب السورى خسارة قاتلة أمام نظيره الأسترالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء المثير الذى أقيم بينهما على ملعب "خليفة بن زايد" بمدينة العين، فى ختام دور المجموعات للمجموعة الثانية من البطولة المقامة حاليا فى الإمارات.

أحرز هدفى المنتخب السورى، عمر خربين فى الدقيقة 43، والمهاجم عمر السومة فى الدقيقة 80 من ركلة جزاء، فيما سجل لأستراليا أوبر مابيل فى الدقيقة 41، وكريس يكونوميديس فى الدقيقة 54، وتوم روجيك فى الوقت بدل الضائع من اللقاء.

وفى نفس المجموعة، حسم التعادل السلبى مواجهة الأردن وفلسطين.

بتلك النتيجتين، تأهل المنتخب الأردنى لدور الـ16 كمتصدر للمجموعة، وأستراليا فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط وصعد للدور المقبل، فيما احتل منتخب فلسطين المركز الثالث برصيد نقطتين، وينتظر نتيجة التعادل فى مواجهتين من المنتخبات أصحاب المراكز الأخيرة من المجموعات الأربع المتبقية، من أجل التأهل، فيما خرج المنتخب السورى من البطولة بعد أن تذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.