طريق الإسماعيلية.. هنا سوق البودرة الحرام

15 يناير 2019 - 05:46 م

أسباب انتشار قوات الأمن وسيارات الإسعاف على جانبى الطريق



عند مرورك بطريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي لا تتعجب إذا رأيت تحركات غريبة، وإشارات كشافات وإضاءة السيارات المارة من خلال هذه الطريق.

في تمام الساعة السادسة بعد صلاة المغرب أثناء سيرك ذهابًا وإيابًا من وإلى القاهرة الإسماعيلية، وتحديدًا في منطقة وادي الملاك والمعروفة بـ"السحر والجمال"، التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية، لعلك تلاحظ تحركات غريبة في حركة السيارات، خاصةً من ناحية الكشافات الأمامية، وعند سؤالنا بعض شهود العيان الذين التقينا بهم في رحلتنا، كانت هناك المفاجأة.

"محمد، م"، سائق، سألناه عن طبيعة هذه الإشارات الغريبة التي تخرج أمامنا طول الطريق، وخاصةً في هذه المنطقة؛ فأجاب قائلًا "تخرج من بعض الذين يترددون على هذه المنطقة؛ لشراء المخدرات "هيروين بودرة"، وبهذه الإشارات الضوئية يعرّفون أنفسهم إلى تجار "الكيف"، بأنهم حضروا للشراء".

البداية

كانت البداية عندما توجهنا إلى موقف سيارات الإسماعيلية، أثناء عودتنا إلى القاهرة بعد قضاء رحلة قصيرة في مدينة الشهداء، وأثناء السير عبر الطريق، وتحديدًا في منطقة "وادي الملاك"؛ لاحظت العديد من المصانع الكبيرة على شمال الطريق، ومنها على سبيل المثال مصنع الهلال والنجمة الخاصة بتصنيع الأدوات المنزلية وغيره من المصانع، ولكن ما جذبني أكثر للرؤية، تلك الإشارات الغريبة من السيارات، والتي تصدر من الكشافات الأمامية.

وعند سؤالي عن التحركات الغريبة لسيارات الأمن على طول الطريق، وعن هذه الإشارات التي تصدر من السيارات بدأت القصة.





الإشارات

الحكاية تبدأ بإضاءة بسيطة من الكشافات الأمامية للسيارات، هكذا قال لنا "محمد"، سائق، "بهذه الإشارات يعرف تجار المخدرات زبائنهم، والذين يقابلونهم أيضًا بإشارات معروفة لدى المتعاطين وزبائن الكيف القاتل".

أعلام

عندما يرى تجار البودرة هذه الإضاءات الناتجة من أصحاب هذه السيارات بالطريق، فهنا يعرف التاجر، أن من يقوم بمثل هذه الحركات هو أحد المترددين عليه لشراء الهيروين، وعلى الفور يقابل التجار هؤلاء الأشخاص؛ برفع علم معين يعرفه الشخص المدمن، ويتحرك باتجاهه من خلال الطريق الذي يرسمه له هذا التاجر.





دروب وصحارى

ويكمل لنا شاهد العيان.. يستمر الشخص القادم لشراء المخدرات، يسير خلف هذه الأعلام تتبعًا لتحركات التاجر، وبعيدًا عن الطريق، ومن أجل التمويه لرجال الأمن المنتشرين على الطريق؛ يسلك المدمن دروبًا وصحارى في هذه المنطقة؛ من أجل شراء هذا السم، ويؤمن له التاجر طريقًا للعودة أيضًا.

التاجر يحمى زبائنه

كلام الشاهد جعلنا ندخل في متاهة كبيرة، كيف يسير الشخص الذي يريد الشراء، كل هذه الطرق دون أن يتوه داخل الممرات الصحراوية والدروب الصعبة؟ وكانت الإجابة بأن التاجر يحمي زبائنه، ويؤمن لهم طريق العودة، وهو طريق مختلف تمامًا عن الطريق الذي قدموا منه؛ وذلك حفاظًا عليهم من الأمن، وضمان عودتهم إليه مرة أخرى.





الأمن يحاصر الطريق

الغريب أنه بطول الطريق يحاصر الأمن، العديد من مداخل ومخارج هذه الدروب الصحراوية، ويقوم بتكثيف تحركه على الطريق، ولكن لصعوبة المنطقة الصحراوية هناك، تجعل من المهمة شبه استحالة في السيطرة عليها كاملة.

«ولاد ذوات»

لم نترك الحديث في هذا الأمر دون السؤال عن أصحاب المزاج أو دعونا نسميهم بحقيقتهم "مدمن هذا السم".

وهنا يتناول طرف الحديث "هيثم، ع"، أحد تجار الملابس الذي يتواجد بصفة مستمرة على الطريق، نتيجة طبيعة عمله في محافظة الإسماعيلية، والتي يغدو منها إلى القاهرة لشراء بعض الأشياء المتعلقة بتجارته.

"دول ولاد ذوات وأهاليهم معاهم فلوس".. بهذه الكلمات بدأ معنا حديثه شاهد العيان الثاني في رحلتنا، محدثنا عن طبيعة من يتردد على هذه المنطقة لشراء هذا السم، قائلًا "إن معظمهم يظهر عليه الثراء الفاحش نتيجة ماركات السيارات التي يستقلونها، والتي تظهر طبيعة حياتهم المرفهة، وأيضًا نتعرف إليهم عندما نجد جثثهم داخل السيارات بعد مصرعهم نتيجة تعاطيهم جرعة زائدة".

«جرعة زيادة»

يكمل لنا شاهد العيان الآخر، شارحًا كيفية التعرف إلى هؤلاء الشباب "زي ما بقولك كده، بنعرفهم لما نلاقي جثتهم مرمية في العربية، ونعرف أنهم من أصحاب المال والنفوذ، ومن المؤكد أنهم أبناء ذوات"، وبصوت منخفض يهمس، قائلًا "أنا اعرف قاضي في دائرة كبيرة في الإسماعيلية، ولادة الاتنين ماتوا بسبب جرعة زيادة من المخدرات دي".





القتل مقابل عدم الدفع

يتوجه الزبون لعملية الشراء من التاجر، ولكن تحدث أشياء تربك عملية البيع، ويتحول فيها الشخص المتعاطي من زبون إلى قتيل ملقى به في الصحراء، هكذا يكمل لنا شاهد العيان، حديثه، قائلًا "من لا يدفع لا يعيش ولا يسمح له بالعودة مطلقًا، إنها تجارة المخدرات بدون مشاعر أو إنسانية، وحول مصير هؤلاء الضحايا وعملية نقلهم استكملنا الحديث".

سيارات الإسعاف

على جانبي الطريق أيضًا تتواجد بجوار سيارات الشرطة، العديد من سيارات الإسعاف، وبسؤالنا عن هذه السيارات، أفاد شهود العيان، بأن هذه السيارات هي التي تقوم بنقل هؤلاء الضحايا عند العثور عليهم، إلى مستشفي التل الكبير العام.

هؤلاء الضحايا كما رُوي لنا الشهود غالبًا ما يلقون مصرعهم نتيجة جرع زيادة، أو تم القضاء عليهم من قبل عصابات المخدرات؛ لأنهم لم يسددوا ما عليهم من حساب عند عملية الشراء.

التل الكبير

تستقبل مستشفى التل الكبير، العديد من الحالات التي تلقى مصرعها؛ نتيجة تعاطي جرعات زائدة من المخدرات أو نتيجة الخلافات على أسعار البيع والشراء بين التجار والمتعاطين.

ففي شهر فبراير الماضي، استقبلت المستشفى، جثة عامل مصابًا بعدة طعنات في جسمه، وتبين أنها نتيجة مشاجرة بينه وأشخاص آخرين في منطقة وادي الملاك؛ نتيجة خلافات على تجارة الكيف.





الأمن يطارد

لا يمكننا التوقف في هذه الرحلة عند منطقة "وادي الملاك"، أو كما يسمونها الأهالي بـ"سوق البودرة"، دون أن نعرف الدور الأمني لرجال الشرطة في هذه المنطقة الصعبة.

الأمن يتواجد بصفة مستمرة على جانبي الطريق، وهذا ما رأيناه بأعيننا، ومن خلال العديد من الحملات التي تقوم بها وزارة الداخلية متمثلة في جهاز الأمن العام والمباحث العامة، فهناك نجد العديد من الضبطيات المستمرة في هذه المنطقة، والتي تصل أحيانًا إلى الاشتباكات المسلحة مع هؤلاء الخارجين عن القانون، والتي ينتج عنها حالات قتل وتصفية للعديد من الهاربين ولتجار الكيف.

فمع بداية هذا العام الجديد، تمكنت القوات الأمنية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، أحدهما سبق اتهامه ومطلوب التنفيذ عليه في 26 قضية متنوعة، وضبط سلاح ناري، وكمية من الذخائر، والمواد المخدرة.

كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية المحددة، ويدعى "محمد. ح"، عاطل، مقيم بناحية أبو سمران، دائرة مركز بلبيس بالشرقية، أثناء استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمدخل القرية سكنه.

وعُثر بحوزته على بندقية خرطوش، و4 طلقات لذات العيار، و55 لفافة، و56 كيس بلاستيك بداخلها مخدر الهيروين، وزنت 200 جرام، ومبلغ مالي، وميزان حساس.

كما وردت معلومات بتواجد بعض العناصر الإجرامية خلف منطقة المصانع بدائرة قسم شرطة أول العاشر بالشرقية؛ لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بمخدر الهيروين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، ولدى مشاهدتهم للقوات فروا هاربين مُستغلين الطبيعة الجغرافية للمكان، قبل تمشيط المنطقة.

وتم ضبط 200 جرام لمخدر الهيروين، و2 خزينة بندقية آلية، و2 حقيبة قماش بداخلهما 500 طلقة آلية، و2 ميزان حساس، و2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وكمية من الأكياس الشفافة الخاصة ببيع المخدر.

كما تم ضبط "عبد الظاهر. م"، مستخلص جمركي، مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر حال تواجده بمنطقة السحر والجمال بدائرة قسم شرطة أول العاشر بالشرقية، وسبق اتهامه في 21 قضية متنوعة سرقة، مخدرات، سلاح، نصب، مقاومة سلطات، ضرب، تبديد، وإتلاف، ومطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا.

مداهمات وضبطيات

30 ديسمبر، الأمن العام يستهدف "السحر والجمال"، ويضبط عددًا من البؤر الإجرامية.

5 أبريل مقتل 3 من العناصر الخطرة بحوزتهم 4 كيلو هيروين بالإسماعيلية.

15 مايو ضبط 29 متهمًا من العناصر الخطرة، و10 قضايا مخدرات، خلال حملات أمنية بمنطقة السحر والجمال بالإسماعيلية.

13 ديسمبر.. الداخلية: مصرع 2 من العناصر الخطرة بمنطقة السحر والجمال بالإسماعيلية تخصصًا في الاتجار بالهيروين.

14 يوليو، نيابة التل بالإسماعيلية تأمر بسرعة ضبط قائد سيارة ربع نقل هرب تاركًا وراءه 800 كيلو بانجو.

21 مارس، مدير أمن الإسماعيلية يوجه ضباط وأفراد الشرطة، بالقضاء نهائيًا على وكر بيع المخدرات بـ"السحر والجمال".

21 مارس، ضبط طالب، وعاطل، و"آر بي جي"، وذخيرة في وكر "السحر والجمال" بالإسماعيلية.

10 مارس، نيابة الإسماعيلية، تصرح بدفن جثتي تاجري مخدرات بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.

3 مايو، مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حملة أمنية بمنطقة السحر والجمال بالإسماعيلية.

19 أبريل، النيابة تأمر بضبط مجهولين أطلقوا النار على ضابط أثناء قيامه بشراء "الهيروين" من منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية.

25 نوفمبر، ضبط "طن ونصف" بانجو فى بالعاشر قبل ترويجها.

6 نوفمبر، القبض على هارب وآخرين بحوزتهم أكثر من نصف طن بانجو بالشرقية.