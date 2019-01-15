» «لهيطة»: المنتخب يستعد لأمم أفريقيا بدون معسكرات خارجية

15 يناير 2019 - 05:43 م

استبعد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، إقامة معسكر خارجى للفراعنة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في مصر منتصف يونيو المقبل.

وأكد "لهيطة"، في تصريحات خاصة، أن المدير الفنى للمنتخب الوطنى خافيير أجيرى لم يطلب إقامة أي معسكرات خارجية للفراعنة، خاصة بعد أن أسند تنظيم البطولة إلى مصر بعد سحبها من الكاميرون.

وأضاف لهيطة، لا يوجد أي مبررات فنية لإقامة معسكرات خارجية قبل بطولة الأمم الأفريقية، خاصة أن البطولة مقامة داخل مصر ومن ثم فلا جدوى من تحمل تكاليف مالية بسفر بعثة الفريق خارج مصر،لا سيما أن المنتخبات المشاركة في البطولة ستتواجد جميعها في مصر قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة، ومن السهل الاتفاق على إقامة مباراتين وديتين مع المنتخبات الأفريقية المشاركة في البطولة.

يذكر أن المنتخب الوطنى سيواجه النيجر في الـ22 من مارس المقبل على ملعب الأخير، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، قبل أن يواجه نيجيريا وديا يوم 26 مارس في نيجيريا.