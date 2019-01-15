  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:02 م
بحث متقدم
طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي

طريق الإسماعيلية.. هنا سوق البودرة الحرام

مكرم محمد أحمد

منع رئيس الزمالك من الظهور الإعلامي شهرين

جيفري آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة

إشادة بريطانية ببرنامج مصر الاقتصادي

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة ترد على طلب برلماني: "أنت كده هتسجني"

علاء عابد

العمل مجانًا في المشاريع القومية بديلًا للحبس الاحتياطي

الملك سلمان

عقوبات ورسالة عاجلة.. الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

بشار الأسد

زعيم عربي جديد يزور "الأسد"

رهف القنون

داعية سعودي: الفتاة السعودية الهاربة ضحية الإخوان

السيسي

منع كبار رجال الدولة من السفر بدون إذن الرئيس

وفاة طفلة سورية لاجئة بلبنان تجمدت من البرد

وفاة 15 طفلا سوريا بسبب البرد

«لهيطة»: المنتخب يستعد لأمم أفريقيا بدون معسكرات خارجية

الرياضة

صلاح ولاعبو المنتخب
صلاح ولاعبو المنتخب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

التشكيل المتوقع لتونس في مواجهة "الفراعنة"

#

نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر وتونس

#

المنتخب بـ«الأبيض» أمام سوازيلاند

#

«طاهر محمد» يقود المنتخب الأولمبي للفوز على الإمارات

المنتخب

المصريون

امم افريقيا

استبعد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، إقامة معسكر خارجى للفراعنة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في مصر منتصف يونيو المقبل.

وأكد "لهيطة"، في تصريحات خاصة، أن المدير الفنى للمنتخب الوطنى خافيير أجيرى لم يطلب إقامة أي معسكرات خارجية للفراعنة، خاصة بعد أن أسند تنظيم البطولة إلى مصر بعد سحبها من الكاميرون.

وأضاف لهيطة، لا يوجد أي مبررات فنية لإقامة معسكرات خارجية قبل بطولة الأمم الأفريقية، خاصة أن البطولة مقامة داخل مصر ومن ثم فلا جدوى من تحمل تكاليف مالية بسفر بعثة الفريق خارج مصر،لا سيما أن المنتخبات المشاركة في البطولة ستتواجد جميعها في مصر قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة، ومن السهل الاتفاق على إقامة مباراتين وديتين مع المنتخبات الأفريقية المشاركة في البطولة.

يذكر أن المنتخب الوطنى سيواجه النيجر في الـ22 من مارس المقبل على ملعب الأخير، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، قبل أن يواجه نيجيريا وديا يوم 26 مارس في نيجيريا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سوريا تودع بطولة كأس أمم آسيا
» ألمانيا توقف عسكريًا سابقًا متعاونًا مع إيران
» فلسطين تتعادل سلبيًا مع الأردن
» مناورات إسرائيلية على حدود غزة
» «لهيطة»: المنتخب يستعد لأمم أفريقيا بدون معسكرات خارجية
» 3 قتلى في انفجارين وإطلاق نار في كينيا
» إبراهيموفيتش يهاجم كريستيانو رونالدو
» تأجيل محاكمة 3 متهمين في رشوة البترول
» أسطورة السنغال يطالب «ماني» بالابتعاد عن «صلاح»
» تفاصيل اغتصاب طفلة العياط على يد ثلاثة أشخاص
» غدًا.. الزمالك يستعد لمواجهة اتحاد طنجة

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عشاء

    06:49 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات