» ألمانيا توقف عسكريًا سابقًا متعاونًا مع إيران

15 يناير 2019 - 05:40 م

أعلن مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء 15 يناير، القبض على رجل يحمل الجنسيتين الألمانية والأفغانية، متهم بالتجسس لصالح إيران.

وأشار مكتب الادعاء الألماني إلى أن المشتبه به، عبد الحميد س. كان يعمل بالجيش الألماني، ومتهم بتمرير معلومات وبيانات سرية لوكالة الاستخبارات الإيرانية.

وقال البيان إن المشتبه به، البالغ من العمر 50 عاما، سيمثل أمام قاض التحقيق في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وتابع: "يُشتبه بشكل كبير في أن عبد الحميد س. كان يعمل لصالح وكالة مخابراتية أجنبية".

ومضى بقوله: "المشتبه به خبير لغات ومستشار ثقافي لدى الجيش الألماني، من هذا المنطلق، من المعتقد أنه مرر بيانات لوكالة مخابراتية إيرانية".

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الألمانية اليوم إنها على علم بتحقيق يجري مع أحد أفراد الجيش الألماني، للاشتباه في تجسسه، إلا أنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم الوزارة: "نحن على علم بالقضية، ويمكنني أن أؤكد أنها تتعلق بفرد في الجيش الألماني للاشتباه في تجسسه".