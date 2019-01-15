» إبراهيموفيتش يهاجم كريستيانو رونالدو

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المصريون

إبراهيموفيتش

هاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعد تصريحات الأخير عقب انتقاله من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي.

وعلق زلاتان على تحدي رونالدو، مهاجم منتخب السويد الأسبق، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، بقوله: "كريستيانو يتحدث عن تحديات جديدة، فهل من التحدي اللعب في نادي من الطبيعي له التتويج بالدوري الإيطالي؟".

وتساءل: "لماذا لم يختر الانتقال إلى يوفنتوس حين كان في الدرجة الثانية، خلال السنوات الماضية؟

وأضاف: "لماذا لم يساعدهم في الدرجة الثانية ويقودهم للقمة؟.. الانتقال ليوفنتوس في الوقت الحالي، ليس تحديا على الإطلاق، هذا هراء".

وسبق لرونالدو أن أطلق تحديا للأرجنتيني ليونيل ميسي ردا على أحد الأسئلة خلال لقاء صحفي، بقوله: "أنا لا أفتقد ميسي. لقد لعبت في إنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وفزت مع كل الفرق، بينما هو لا يزال في إسبانيا. ربما هو يفتقدني أكثر. أود أن يأتي إلى إيطاليا يوما ما مثلي، ويقبل التحدي".

يذكر أن إبراهيموفيتش يعتبر ميسي أفضل لاعب في العالم، ولا يفوت أي فرصة للإشادة به.

ولعب إبراهيموفيتش بجانب ميسي في برشلونة، كما لعب لكل من مانشستر يونايتد، وإنتر ميلان، وإي سي ميلان، وأياكس أمستردام، وباريس سان جيرمان، وهو حاليا في صفوف نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.


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