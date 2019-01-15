» غدًا.. الزمالك يستعد لمواجهة اتحاد طنجة

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الزمالك

الكونفدرالية

اتحاد طنجة

قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استئناف التدريبات في الثانية ظهر غدٍ الأربعاء لبدء الاستعداد لخوض لقاء الإياب أمام فريق اتحاد طنجة المغربي بدور الـ32 المكرر بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقررة إقامته السبت المقبل بإستاد الجيش ببرج العرب.

وعادت بعثة الزمالك من المغرب صباح اليوم الثلاثاء، بعد خوض لقاء الذهاب الذي أقيم الأحد الماضي بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، وانتهي بالتعادل السلبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق اتحاد طنجة المغربي، يوم السبت المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في إياب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل في الذهاب سلبيًا.

ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة للصعود إلى دور المجموعات للبطولة، حيث يلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء في حالة التعادل السلبي، ويصعد الفريق المغربي إلى الدور المقبل في حالة الفوز بأي نتيجة أو التعادل ايجابيا.


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