» أسطورة السنغال يطالب «ماني» بالابتعاد عن «صلاح»

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الرياضة

مانى وصلاح
مانى وصلاح

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المصريون

محمد صلاح

السنغال

ليفربول

مانى

طالب الحاج ضيوف، مهاجم منتخب السنغال الأسبق، مواطنه ساديو ماني بالرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزي إذا أراد الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي.

وأشار ضيوف في تصريحات نشرها موقع ستار أفريكا، إلى أن ماني لن يتمكن من الفوز بالجائزة في ظل تواجده بنفس الفريق إلى جانب المصري محمد صلاح.

وقال الدولي السنغالي السابق: "الكرة الذهبية الأفريقية ليست المشكلة الوحيدة لأي لاعب، ولكن في الحقيقة أن يكون منافسك الرئيسي هو زميلك في نفس الفريق سيجعل الأمر صعبًا".

وأكمل: "ماني عليه الرحيل عن ليفربول إذا أراد الفوز بالجائزة، لا يوجد لاعب سنغالي سابق أو حالي يتساوى معه ولكن عليه أن يكون حاسمًا".

واختتم: "ماني لديه الإمكانيات الفنية التي تجعله قادرًا على تحقيق العديد من الإنجازات، ولكن الأمر يتطلب توفير الدعم له".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح نجح في التتويج بالكرة الذهبية الأفريقية للعام الثاني على التوالي قبل أيام ماضية، بعد تفوق جديد على ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.


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