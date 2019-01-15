» 3 قتلى في انفجارين وإطلاق نار في كينيا

15 يناير 2019 - 05:18 م

قتل 3 أشخاص على الأقل، اليوم الثلاثاء، في هجوم شنته حركة "الشباب" الصومالية وسط العاصمة الكينية نيروبي.

ووقع انفجاران خارج مجمع يضم فندقا ومكاتب وسط العاصمة الكينية نيروبي، أعقبه إطلاق نار كثيف، فيما أظهرت لقطات للتلفزيون المحلي دخانا يتصاعد من المنطقة.

وقال مسؤول أمني لصحيفة "ذا ستار" المحلية " لقد تم احتجاز العديد من الرهائن في فندق "دوسيت دي تو" ونحن بانتظار الدعم".

وأعلن قائد شرطة نيروبي فيليب ندولو، أن قوات الأمن طوقت منطقة الحادث. مشيرا إلى وجود اعتقاد بأن "الحديث يدور عن عملية سرقة".

وقال المتحدث باسم الشرطة تشارلز أوينو، لوسائل إعلام محلية، إن "المسؤولين لا يستبعدون شن هجوم من قبل مسلحين".

وأضاف "علينا أن نبني على أن الحادثة هي هجوم إرهابي"، مشيرًا إلى أنه تم إرسال شرطة مكافحة الإرهاب إلى الموقع.

من جهته، قال المتحدث باسم الحركة عبد الهادي أبو مصعب: "نحن وراء الهجوم في نيروبي، والعملية مستمرة، وسنقدم تفاصيل فيما بعد".