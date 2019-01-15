» تفاصيل اغتصاب طفلة العياط على يد ثلاثة أشخاص

15 يناير 2019 - 05:14 م

أمر المستشار أشرف المغربى المحامي العام لنيابات المنتزه بحبس 3 متهمين استدرجوا طفلة 14 سنة وتناوبوا اغتصابها ما أدى إلى حملها سفاحا.

البداية كانت بلاغ تقدم به أهلية المجني عليها إلى مركز شرطة العياط، يفيد بأن ابنتهم «س» تبلغ من العمر 14 سنة غادرت منزل الأسرة بمدينة القاهرة بسبب وجود خلافات عائلية وتوجهت إلى الإسكندرية، وعند عودتها إلى منزل أسرتها مرة أخرى تبين اغتصابها وبحالة إعياء شديد، وأبلغتهم بأنها عند وصولها إلى الإسكندرية تقابل معها أحد الأشخاص وعرض عليها مساعدتها واصطحبها إلى إحدى الشقق بمنطقة المنتزه ثم احتجزها واعتدى عليها جنسيا بصحبة شخصين آخرين ثم أكرهوها على توقيع إيصالات أمانة وهددوها في حالة إبلاغ الشرطة.

وبإحالة المحضر إلى مديرية أمن الإسكندرية أمر اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية بسرعة تحديد شخصية المتهمين والقبض عليهم.

تمكنت تحريات الشرطة من تحديد شخصية المتهمين من خلال أوصافهم التي أدلت بها المجني عليها وأسمائهم التي كانت تتردد أمامها، حيث تبين أنهم يقطنون جميعا بدائرة قسم شرطة المنتزه، وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض عليهم وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

تم عرض الطفلة المجني عليها على الطب الشرعي، وأفاد التقرير المبدئي بأنها تعرضت لاعتداء جنسي وتحمل جنينا داخل أحشائها.

وعقب انتهاء التحقيقات أمر المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة خطف طفلة واحتجازها ومواقعتها جنسيا وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة.



