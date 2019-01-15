منع رئيس الزمالك من الظهور الإعلامي شهرين

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مكرم محمد أحمد
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رئيس الزمالك

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، منع رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، من الظهور فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف، لمدة شهرين باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب.

وقال بيان صادر عن المجلس: "قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، منع رئيس نادي الزمالك، من الظهور فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف، لمدة شهرين باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب".

وأضاف البيان: "ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 و قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى، وتوصية لجنة ضبط أداء الاعلام الرياضي، وحفاظا علي مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض علي إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية".

ويأتي قرار المجلس، بعد توجيه الأهلي بيانا ضد رئيس الزمالك موجها إلى الهيئة التي يرأسها مكرم محمد أحمد.


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