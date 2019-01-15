وزيرة الصحة ترد على طلب برلماني: "أنت كده هتسجني"

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خبر سار من وزيرة الصحة عن حملة "100 مليون صحة"

برلماني

مصطفى الجندى

زايد

هالة

أكدت هالة زايد، وزيرة الصحة، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية بتمويل مصري 100% وجميع مستلزماتها الفنية متوافرة بالكامل.

واعترضت «زايد» خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الوزارة في أفريقيا، على ما ذكره النائب مصطفى الجندي من مساهمة رجال الأعمال في تمويل جزء من حملة 100 مليون صحة، وقالت إن رجال الأعمال لا يساهمون في الحملة.

ورفضت الوزيرة أن يكمل «الجندي» كلمته في هذا الموضوع وقاطعته، مضيفة أن هذه الحملة بتمويل مصري مليون بالمائة، وجميع المستلزمات الطبية متوفرة وتمولها الحكومة.

وتابع «الجندى»: «تمام 100% بتمويل من الحكومة لكن ليس عيبا مشاركة المجتمع المدني، والمجتمع المدني في كل دول العالم يشارك الدولة في التعليم والصحة».

وطالب «الجندي» بتبني الوزارة مبادرات «ثورية» لتكون على أجندة الرئيس خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، وعلقت الوزيرة مازحة: «إنت كده هتسجني»، وعلق رئيس اللجنة طارق رضوان قائلا: «الثورة خلصت خلاص».



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