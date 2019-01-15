إشادة بريطانية ببرنامج مصر الاقتصادي

15 يناير 2019 - 04:56 م

أشاد السفير البريطاني بالقاهرة، جيفري آدامز، بالإجراءات التي قامت بها مصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لمصر فيما يخص برنامجها الطموح.

وأعرب السفير البريطاني، خلال زيارته للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطلعه للعمل من أجل زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر، خاصة في مجالات التعليم والصحة وريادة الأعمال، ليس فقط للاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في هذه المجالات، وإنما أيضًا لأن تلك المجالات تمثل أولوية بالنسبة لمصر.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفي مدبولي أشاد بحرص بريطانيا علي زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة، معرباً عن تطلعه لزيادة التعاون بين الجامعات البريطانية والمصرية، وخاصة الجامعات الجاري إنشاؤها في المدن الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن التعاون مع الجانب البريطاني في مجال بناء القدرات وتدريب الممرضات يُمثل أحد المجالات التي تحظي باهتمام وزيرة الصحة، فضلاً عن التعاون في مجال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في هذه المجالات الحيوية.

وأبدي سفير بريطانيا اتفاقه في الرأي مع رئيس الوزراء حول ضرورة تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي بين الجامعات المصرية والبريطانية، وأكد أنه سيدعم أيضاً تدشين تعاون في مجال تدريب الممرضات بين الجانبين، فضلاً عن نقل خبرة الجانب البريطاني في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أن الجانب البريطاني مُهتم أيضاً بنقل خبراتهم في مجال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP ، لاسيما وأن التوسع في تلك المشروعات يُخفف العبء عن ميزانية الدولة ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة النمو.

واختتم السفير البريطاني حديثه بالإشارة إلى أن بريطانيا ستقوم بتنظيم مؤتمر قمة حول الاستثمار في أفريقيا نهاية العام الجاري، ومن ثم فإن بريطانيا تتطلع إلى مشاركة مصرية قوية في هذا المؤتمر. ووعد رئيس الوزراء من جانبه بمشاركة مصرية رفيعة المستوي في هذا المؤتمر، خاصة أن مصر سترأس الاتحاد الأفريقي اعتبارا من الشهر القادم.



