منع كبار رجال الدولة من السفر بدون إذن الرئيس

15 يناير 2019 - 03:00 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بشأن سفر العاملين في الدولة بالسفر لخارج البلاد .

ونص القرار على أن يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لشاغلي الوظائف والمناصب الآتية: رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم .

وأضاف القرار أن يسري حكم هذه الفقرة على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس الوزراء أو نائب رئيس مجلس الوزراء .

وحدد القرار في المادة الثانية الوظائف والمناصب التي تتطلب ترخيص من رئيس مجلس الوزراء وهم الوزراء غير المذكورين في المادة السابقة، ونواب الوزراء، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة .