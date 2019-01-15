  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:02 م
بحث متقدم
طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي

طريق الإسماعيلية.. هنا سوق البودرة الحرام

مكرم محمد أحمد

منع رئيس الزمالك من الظهور الإعلامي شهرين

جيفري آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة

إشادة بريطانية ببرنامج مصر الاقتصادي

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة ترد على طلب برلماني: "أنت كده هتسجني"

علاء عابد

العمل مجانًا في المشاريع القومية بديلًا للحبس الاحتياطي

الملك سلمان

عقوبات ورسالة عاجلة.. الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

بشار الأسد

زعيم عربي جديد يزور "الأسد"

رهف القنون

داعية سعودي: الفتاة السعودية الهاربة ضحية الإخوان

السيسي

منع كبار رجال الدولة من السفر بدون إذن الرئيس

وفاة طفلة سورية لاجئة بلبنان تجمدت من البرد

وفاة 15 طفلا سوريا بسبب البرد

بقرار جمهوري..

منع كبار رجال الدولة من السفر بدون إذن الرئيس

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

الرئيس يشهد احتفالية اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة"

#

رجال أعمال اشتروا الفدان بـ 20 قرشا بالعين السخنة

#

«الجماعة الإسلامية» تسعى للتفاوض مع الدولة لمنع إدراجها إرهابية

#

شاب لبنانى يتسبب في ضحك الرئيس "السيسي"

مصر

السيسي

كبار الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بشأن سفر العاملين في الدولة بالسفر لخارج البلاد .

ونص القرار على أن يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لشاغلي الوظائف والمناصب الآتية: رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم .

وأضاف القرار أن يسري حكم هذه الفقرة على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس الوزراء أو نائب رئيس مجلس الوزراء .

وحدد القرار في المادة الثانية الوظائف والمناصب التي تتطلب ترخيص من رئيس مجلس الوزراء وهم الوزراء غير المذكورين في المادة السابقة، ونواب الوزراء، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سوريا تودع بطولة كأس أمم آسيا
» ألمانيا توقف عسكريًا سابقًا متعاونًا مع إيران
» فلسطين تتعادل سلبيًا مع الأردن
» مناورات إسرائيلية على حدود غزة
» «لهيطة»: المنتخب يستعد لأمم أفريقيا بدون معسكرات خارجية
» 3 قتلى في انفجارين وإطلاق نار في كينيا
» إبراهيموفيتش يهاجم كريستيانو رونالدو
» تأجيل محاكمة 3 متهمين في رشوة البترول
» أسطورة السنغال يطالب «ماني» بالابتعاد عن «صلاح»
» تفاصيل اغتصاب طفلة العياط على يد ثلاثة أشخاص
» غدًا.. الزمالك يستعد لمواجهة اتحاد طنجة

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عشاء

    06:49 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات