تركي آل شيخ: "للكبار فقط" ممنوع دخول القطريين

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قطري

ال شيخ

تنركي

الحصن

دار سجال بين المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، والمتولي حديثًا رئاسة حقيبة الترفيه بالمملكة، ومتابع قطري بشأن رفض آل الشيخ حضوره برنامج "الحصن".

ونشر آل شيخ تغريدة له على تويتر جاء فيها: "اليوم تم إطلاق موقع التسجيل في برنامج الحصن من اليوم حتى 31 يناير، شدوا حيلكم الله يقويكم".

في الوقت الذي أرسل له متابع قطري يدعى بندر مبارك، قائلًا: "مسموح مشاركة قطريين؟".

فيما رد "آل الشيخ" عليه بقوله: "للكبار فقط"، قبل أن ينشر أخرى قائلا: "التسجيل يشمل جميع العالم".

وأطلق الشيخ موقعا للتسجيل لمن يرغب في المشاركة ببرنامج الحصن من اليوم حتى 31 يناير.

ويعد "الحصن"، من البرامج التي لاقت إعجابا كبيرا في العالم العربي، منذ إطلاقه في عام 1986 في اليابان، وهو برنامج مسابقات ألعاب جسدية ترفيهي ترجم ودبلج إلى العربية.

فيما أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاج "تركي آل الشيخ"، بعد كشفه مؤخرا أن برنامج المسابقات الجماهيري الياباني "قلعة الحصن" سينتج قريبا في العاصمة الرياض.

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